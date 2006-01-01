شراكة بين أنجلو أمريكان ونيبون ستيل لخفض إنتاج الصلب الكربوني

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أعلنت شركتا التعدين البريطانية أنجلو أمريكان واليابانية نيبون ستيل، اليوم الخميس، خطة للتعاون من أجل خفض إنتاج الصلب الكربوني. ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

كما ستبحث الشركتان سبل تحسين كفاءة الخام الذي تنتجه مناجم الشركة البريطانية لتقليل الانبعاثات الكربونية عبر عمليات تصنيع الصلب في الأفران العالية التقليدية.

وقالت الشركتان، إن المشروع سيركز على دراسة استخدام خام الحديد الذي تنتجه أنجلو أمريكان في عملية تصنيع الصلب بنظام الاختزال المباشر الأقل إصدارا للانبعاثات الكربونية.

وتستهدف نيبون ستيل خفض الانبعاثات من عملياتها بنسبة 30% بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بنسبة 2050.