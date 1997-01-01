كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات النووية الشمالية

بحث المدير العام لتخطيط السياسات بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم سونغ-مين، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة النووية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل ريتشارد جونسون، الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية وأسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، أن ذلك جاء خلال اجتماع وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ أكملت جميع الاستعدادات الرئيسية لما سيكون تجربتها النووية السابعة وتتطلع إلى التوقيت المناسب.

وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة تطوير وتعزيز التعاون ذي الصلة لردع تهديدات أسلحة الدمار الشامل الشمالية بشكل فعال والرد إذا لزم الأمر.

يذكر أنه في عام 1997، أطلق الحليفان الحوار على مستوى العمل الذي أطلق عليه آنذاك اسم مجموعة العمل لمكافحة الانتشار. تم تغيير اسمه إلى CWMDC مع وظائف إضافية في عام 2016. ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات في عام 2020 والعام الماضي بسبب تفشي كورونا.