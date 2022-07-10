عمرو حمزاوي: كل محاولات إحداث تغيير سياسي من الخارج باءت بالفشل

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، إن إحداث تغيير سياسي من الخارج أمر فاشل في التاريخ البشري.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس: "مصر بالتأكيد لها خصوصياتها لكن كل محاولات فرض التغيير من الخارج باءت بالفشل".

وأضاف أنه لا يقلل من كفاءة الأصوات المصرية في الخارج التي تبدي استعدادا للمساهمة في العمل الوطني عبر طرح والأفكار، لكن يبقى التأثير الإيجابي في مصر هو داخلي وليس خارجيا.

وأشار حمزاوي إلى أن كل من ارتكب عنفا أو حرض على ارتكابه ليس له مكان في الجماعة الوطنية المصرية.