شركة أمريكية تنفي صلتها بانفجار مرفأ بيروت

نفت شركة أمريكية يطالبها متضررون من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل بتعويضات بربع مليار دولار، أي مسؤولية عن الكارثة.



وأعلنت مجموعة "تي.جي.اس" الأمريكية النروجية للخدمات الجيوفيزيائية، أنها على علم بالدعوى القضائية ضدها أمام محكمة في ولاية تكساس، رفعها 9 أمريكيين، لكنها قالت إنها لم تُبلغ رسمياً بعد بالشكوى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال بيان أصدرته "تي.جي.اس" مساء الأمس الأربعاء: "ننفي صحة كل المزاعم المدرجة في الدعوى ونعتزم الدفاع بقوة عن هذه المسألة في المحكمة".



وتملك المجموعة شركة "سبكتروم جيو" للمسح الزلزالي التي استأجرت قبل عقد سفينة "روسوس" التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، حيث انفجرت في 4أغسطس 2020.



وأعلنت منظمة "المحاسبة الآن" التي تعرف عن بنفسها مؤسسة سويسرية لدعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حد لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس.



وحسب المنظمة، فإن شركة سبكتروم "أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية ولكنها مريبة مع وزارة الطاقة في لبنان" لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الأردن على متن السفينة روسوس.



وكان الوزير السابق جبران ياسيل، صهر الرئيس ميشال عون، يتولى حينها وزارة الطاقة. لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها.



ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول. ويراوح مكانه منذ أشهر بعد دعاوى رفعها مدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية.