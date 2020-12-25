بايدن: حرب بوتين في أوكرانيا تحديا للاستقرار والسلام في كل مكان بالعالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا تعد تحديا للاستقرار والسلام في كل مكان في العالم.

وأكد بايدن -خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته الحالية للمنطقة ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- "أن حرب بوتين في أوكرانيا يجب أن تمثل فشلا استراتيجيا، مشددا على أهمية استمرار العالم الحر في دعم أوكرانيا خلال الدفاع عن ديمقراطيتها، وعلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذا البلد والشعب الأوكراني الذي تدمرت حياته بسبب العنف الروسي".

كما تعهد بايدن مجددا بالالتزام الأمريكي لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكدا أن هذا ضروريا لأمن وسلام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في العمل مع إسرائيل لمواجهة التهديدات الأخرى من إيران في المنطقة ومنها دعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ النووية.

وأشار بايدن إلى أنه سيكون أول رئيس أمريكي يتوجه من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية غدا (الجمعة)، معتبرا ذلك تقدما هاما، مضيفا: "عند لقائئ القيادة السعودية غدا سأقوم بتوصيل رسالة مباشرة وهي رسالة سلام للمنطقة وعالم أكثر استقرارا وأمنا وسلاما".

وأكد بايدن أنه يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية مستقلة ، مشيرا إلى أن أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف هو حل الدولتين لشعبين يعيشون جنبا إلى جنب في أمن واستقرار، دولتان تحترم كل منهما حقوق المواطنين ويمارس شعبيهما الحرية بشكل كامل.