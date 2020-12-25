منظمة الصحة: ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا للأسبوع الخامس على التوالي

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوعية ارتفع للأسبوع الخامس على التوالي، بعد اتجاه هبوطي منذ الذروة الأخيرة في مارس 2022.

وأفادت المنظمة -في آخر تحديث أصدرته اليوم الخميس، في جنيف عن تطورات انتشار فيروس كورونا- بأنه خلال الأسبوع الأول من يوليو (4 - 10)، جرى الإبلاغ عن أكثر من 5.7 مليون حالة جديدة بزيادة قدرها 6 %، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة كان مشابها لعدد الأسبوع السابق حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9800 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه حتى 10 يوليو 2022 الجارى، تم الابلاغ عن ما يقل قليلا عن 553 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.