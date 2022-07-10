المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «مجموعة أغذية» الإماراتية على حصة الأغلبية في مجموعة «AUF»

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لكلٍ من الشركاء المؤسسين لمجموعة «AUF» وشركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر» (TCV) في إبرام إتفاق إستراتيجي بخصوص مجموعة «AUF» – المالكة للعلامة التجارية «أبو عوف» المتخصصة في إنتاج وتوزيع الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة – مع «مجموعة أغذية» الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

وتعد هذه الصفقة بمثابة بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة «AUF» لتعزيز معدلات النمو في قطاعاتها الرئيسية وكذلك توسعاتها في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتحقيق أهدافها وتنمية حضورها الجغرافي في السوق المصري وسوق الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لمساهمي مجموعة «AUF» في هذه الصفقة الهامة التي تعد بمثابة خطوة رئيسية نحو التعجيل في تنفيذ الأهداف التوسعية وتنمية العمليات التشغيلية في الأسواق الإقليمية بجانب السوق المصري ودولة الإمارات التي دخلتها المجموعة مؤخرًا. وأضاف العيوطي أن مجموعة «AUF» نجحت في ترسيخ علامتها التجارية المميزة، بفضل شبكة منافذ البيع بالتجزئة المباشرة للعملاء التي تنفرد بها ومدعومة بمسيرتها المميزة في تطوير وابتكارالمنتجات التي تواكب اتجاهات السوق. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد شهادة على إقبال المستثمرين من كبرى المؤسسات الدولية على الاستثمار في الشركات المصرية الرائدة ذات الكفاءة العالية والقادرة على التطوير المستمر وتوسيع نطاق عملياتها على الساحتين المحلية والإقليمية.

تأسست مجموعة «AUF» في عام 2010، وهي تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتدير مجموعة «AUF» سلسلة متاجر تجزئة واسعة من المنافذ المباشرة لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ في أنحاء الجمهورية (95 منها تحت العلامة التجارية «أبو عوف»، و113 منها في محلات السوبر ماركت الكبرى) بالإضافة إلى شبكة توزيع هائلة تتضمن 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 3 فروع جديدة، وذلك في إطار خطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبناها. وفي عام 2019، قامت شركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر» (TCV) ، وهي الشركة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بضخ استثمارات جديدة في مجموعة «AUF» بهدف الإسراع من عملية التطوير والنمو على مدار السنوات الماضية فضلًا عن إضفاء الطابع المؤسسي على عملياتها.

عند إتمام هذه الصفقة، سوف تمتلك مجموعة «أغذية» 60٪ من مجموعة «AUF» ، بينما سيحتفظ الشركاء المؤسسين لمجموعة «AUF» بحصة إجمالية 30٪ من أسهم الشركة مع الاستمرار في إدارتها مع تلقي الدعم التشغيلي اللازم من مجموعة «أغذية» استنادًا إلى خبرتها في الأسواق الإقليمية. وستستمر شركة «تنمية كابيتال فينتشر للاستثمار المباشر» (TCV) في المساهمة بنسبة 10٪ من مجموعة «AUF».