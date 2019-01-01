انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في تصريحات صحفية، إنه قد بدأ اليوم الخميس بجميع مراكز المحافظة، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وتستمر الحملة لمدة شهر.

وأشار إلى تجهيز كل التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، التى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

وأضاف أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمقابل رمزي، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.