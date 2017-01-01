 عبد المنعم سعيد: تكييف المصالح بين الأطراف هو الضامن الوحيد في العلاقات الدولية - بوابة الشروق
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عبد المنعم سعيد: تكييف المصالح بين الأطراف هو الضامن الوحيد في العلاقات الدولية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
أحمد علاء
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 2:31 ص

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن تكييف المصالح بين الأطراف هو الضامن الوحيد في العلاقات الدولية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أنه إذا لم تكن هناك مصالح فلا توجد حاجة لتلك العلاقات من الأساس.

وأشار إلى أن العالم يتغير ليس وفق إرادة كل الدول، لكنه يتغير وفق إرادات بعض أطرافه.

ولفت إلى أن قرار روسيا بغزو أوكرانيا غيَّر المعادلة الدولية، لكن دول المنطقة لم تكن جزءا من هذه المتغيرات.

وتابع: "نحن لا ناقة لنا ولا جمل في هذه المتغيرات لكننا في وسط المعمعة ونتحمل مسؤوليات تجاه المجتمع الدولي تخص توفير مواد الطاقة".

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