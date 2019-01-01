ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين فى واقعة مشاجرة عائلتين بقرية الشيخية بمركز قفط، التى وقعت، مساء أمس الأربعاء، وتسببت فى إصابة 12 شخصا بطلقات خرطوش، وذلك بسبب الخلاف على أولوية المرور.

كان مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية الشيخية بمركز قفط، وبانتقال قوات الشرطة تبين إصابة 12 شخصا بطلقات خرطوش، وذلك بعد مشاجرة بين أفراد عائلتى "سعيد وجاد" بسبب خلافات أولوية المرور بين شخصين من أفراد العائلتين، مما أدى إلى حدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وتسببت فى حالة من الذعر الشديد بين الأهالى.

ودفعت قوات الشرطة بعدد من التشكيلات الأمنية وتمكنت من فض المشاجرة، والقبض على عدد من المتهمين بعد تحديدهم من قبل مباحث مركز قفط، وألقت اليوم القبض على عدد منهم وتحرير محاضر لهم لعرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات، فيما فرضت كردونا بداخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين.