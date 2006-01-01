إعلام لبناني: غارات إسرائيلية وهمية مكثفة بعد خطاب حسن نصر الله

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات وهمية مكثفة، بعد ساعات من خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله وتحذيره من استخراج النفط من حقل كاريش.

وقالت صحيفة "الديار" اللبنانية إن "طيران العدو الإسرائيلي شن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها".

وكان نصر الله قال في خطاب تلفزيوني أمس في الذكرى الـ16 لحرب تموز (يوليو) 2006: "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".