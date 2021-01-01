كوريا الجنوبية تحصل على المركز السابع من حيث الثقة في الحكومة من بين 20 دولة

أعلنت وزارة الأمن والسلامة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية تقلدت المركز السابع من حيث الثقة في الحكومة من بين 20 دولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأفادت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أجرت استبيان حول ثقة المواطنين في حكومتهم، وسجلت كوريا الجنوبية إجابات إيجابية بنسبة 48.8%، وكانت هذه هي أعلى سابع نسبة حصلت على الدول التي شملها الاستبيان، بعد النرويج (63.8%)، فنلندا (61.5%)، لوكسمبورغ (55.9%)، أيرلندا (50.6%)، أيسلندا (50.4%)، الدنمارك (48.8%).

وأضافت أن الحكومة الكورية حصلت على درجات عالية في أسئلة حول التواصل مع الشعب، رضاء الشعب للخدمة، مدى الثقة ، إخلاقية الحكومة وموظفيها، والأحزاب والحكومات الإقليمية والصحافة، غير أنها سجلت درجات أقل من معدل دول المنظمة في مدى سهولة الاقتراب من المعلومات الإدارية ومدى رضاء الشعب بالنظام التعليمي والثقة في موظفي الخدمة المدنية والشرطة والمؤسسات القانونية والقضائية.