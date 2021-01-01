شكا عدد كبير من المزارعين من انتشار ما يسمى بدودة الحشد الخريفية بالغربية، والتي تهدد محصول الذرة وتدمره.

وأكد العديد من المزارعين، لـ"الشروق"، وجود تجاهل كبير من مديرية الزراعة للأمر رغم خطورته رغم التقدم بأكثر من شكوى للجمعيات الزراعية، بتدمير محصول الذرة هذا العام وتحقيق خسائر كبيرة من ناحيته.

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه لا داعي للقلق مطلقا لأن الأمر تحت السيطرة، وتوجد الآن حملة استكشافية ومشرف علمي للمحافظة لفحص حقول الذرة التي من أهم عوائل الحشرة لتقدير الإصابات والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصي بها، وكذلك المرور عن طريق الحملة القومية للذرة بالمحافظة لمتابعة المحصول بالمراكز والقري، وتوعية المزارعين بها، وكيفية مكافحتها عن طريق المشرف الزراعي ومهندسي المكافحة، والرش بالمبيدات الموصى بها المتوفرة بالإدارات الزراعية للمراكز جميعها لمكافحة الحشرة عن طريق المكافحة بالمبيدات الموجودة الموصى بها من لجنة المبيدات.

وأضاف أبو شادي، أن الإصابة بالحشرة قليلة حتى الآن وتتركز بمركز طنطا، وهي القري المجاورة لمحافظة المنوفية وقرى مركز كفر الزيات بإصابة لا تتعدى 5%، وباقي المراكز أقل من ذلك، وذلك لمكافحة المزارع المستمرة مع بداية الإصابة وبعض المزارعين يلجأون للرش الوقائي عند عمر 20 و30 يوما، والبعض عند 15 يوم، ولتفادي الإصابة تم التنبيه على المزارعين بعدم زراعة الذرة هذا الموسم متأخرة بعد 20 يونيو، لأن الحشرة تزداد الإصابة بها في الخريف ويتم توعية المزارعين بها لأهمية مكافحه الحشرة في بداية الإصابة واستخدام الرشاشة الظهرية، لضمان وصول المبيد داخل بلعوم النبات لتواجد اليرقة بها وغسل للأوراق.

وأضاف: "لا خوف على المحصول في مرحلة النمو الخضري هو عدي مرحلة البادرة وهو محصول تعويضي بيعمل تعويض بسرعة، ويكمل دورة حياته.

وبالنسبة لدور معهد بحوث وقاية النباتات والمكافحة بالوزارة والإرشاد الزراعي والحملة القومية لمحصول الذرة الشامية مستمرين بالمرور المستمر للتوجيه، وكذلك الحملة الاستكشافية، وكذلك حملة الذرة موجدين ومتابعة مستمرة.