تغلب المنتخب السعودي للشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم 1 / صفر على ضيفه منتخب طاجيكستان، اليوم الخميس، في المباراة التجريبية التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وتقمص يزيد جوشان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، الذي يأتي في إطار المعسكر الإعدادي للمنتخب الملقب بالأخضر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وعمد صالح المحمدي، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال المباراة إلى الدخول بتشكيلتين مختلفتين، خاضت كل منها شوطًا كاملًا وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل البطولة.

يذكر أن منتخب السعودية تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب مع منتخبي العراق وموريتانيا.