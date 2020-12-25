تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الخميس، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع إقليميًا ودوليًا.

وكثّف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، محادثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما تم التوقيع على «إعلان القدس»، الذي رسّخ التعاون بين الولايات المتحدة والدولة العبرية.

وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الإعلان التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها، كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية، وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار الإعلان الأمريكي - الإسرائيلي، في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، كما أوضح الإعلان إلى أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.

ولفت إلى أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح أمريكا وركيزة للأمن الإقليمي، كما شكل التفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة محورا مهما من محاور الإعلان الموقع بين الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة التعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن إسرائيل.