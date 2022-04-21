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تأكد غياب أموتو عن المصري أمام الاتحاد السكندري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:29 م

أعلن الجهاز الاداري للفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، عن تأكد غياب أوستين أموتو مهاجم الفريق عن المواجهة المقبلة المقررة أمام الاتحاد السكندري، بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة الاثنين المقبل على أرض استاد ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالاسكندرية والمقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري.

ويسعي حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري لتجهيز البديل لاوستون اموتو ليقود هجوم الفريق في تلك المواجهة، والتي يسعي المصري للفوز بنقاطها الثلاث.


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