أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بانفجار مخزن سلاح تابع للحشد العشائري غربي العراق.

وقالت الشبكة، إن عتادا تابع لكتائب (الحمزة) في الحشد العشائري في حي التنك، انفجر فجر اليوم.

وأضافت أنه لا معلومات حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية.

انفجار مخزن سلاح تابع لفوج القائم الأول/الح.شد الش.عبي جنوب مدينة القائم.#القائم pic.twitter.com/e3Lk5DgLze — الغربية الحدث (@algrbiaalhadath) July 13, 2022

وانتشرت مخازن السلاح العراقي داخل المناطق السكنية بشكل لافت بعد عام 2003، ومع بداية كل صيف يسترجع الناس مخاوفهم من انفجارها، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، الذي يحوّل هذه المخازن إلى قنابل موقوتة، قد تودي بحياتهم.

وشهد العراق، ما بين صيفي 2016 و2018، انفجار ثلاثة مخازن للأسلحة في جنوب وشرق العاصمة بغداد فقط. كان آخرها انفجار إحدى المستودعات الموجودة داخل حسينية في مدينة الصدر، ما أدى لمقتل عشرة أشخاص، وإصابة تسعين آخرين، إضافة لأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الانفجار.

وشهد عام 2019 لوحده انفجار خمسة من مخازن السلاح العراقي في مناطق متفرّقة من البلاد، وكذلك الأمر في صيف عام 2020.

أما العام الماضي فقد شهد، خلال شهر يوليو، انفجار مخزن للأسلحة، يعود لفرقة “الإمام علي”، التابعة للحشد الشعبي في محافظة النجف.

وتختلف أسباب انفجار مخازن السلاح العراقي، ما بين ارتفاع درجات الحرارة، وافتقارها إلى المستلزمات الأولية للوقاية من انفجارها.