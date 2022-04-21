عون يجدد حرصه على تعزيز الروابط اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على تعزيز الروابط اللبنانية- الفرنسية في المجالات كافة، وذلك في برقية وجهها إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم 14 يوليو.

وأشاد رئيس الجمهورية "بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسيادة لبنان، والذي سينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط ككل".

وقال الرئيس عون في برقيته" أتوجه إليكم، لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، بالتهاني الحارة والأمنيات لفرنسا وشعبها الصديق بالتقدم والازدهار. كما أشدد على حرصي الدائم بتعزيز العلاقات على مختلف الصعد القائمة بين لبنان وفرنسا منذ أكثر من قرن من الزمن، فضلاً عن العلاقة التي تجمعهما ضمن العائلة الفرانكوفونية".

وتابع عون "أغتنم هذه المناسبة للتعبير عن امتناني للاهتمام الشخصي والمتواصل الذي تعبرون عنه تجاه سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية. إن هذا البلد لا يزال يدفع ضريبة كبيرة بسبب الأزمات العديدة التي عصفت بهذه المنطقة من العالم، ولكنني على قناعة بأن هذا الاهتمام الخاص سيحمل فوائد مثمرة لمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد غلياناً في الوقت الراهن".

وقال "أجدد ثقتي بأن أواصر الصداقة التي تجمع بلدينا ستتعزز أكثر فأكثر، وإنه بإمكان لبنان الاعتماد الدائم على دعم فرنسا في مجالات عديدة".

يذكر أن باريس تحتفل باليوم الوطنيّ الفرنسيّ في الرابع عشر من شهر يوليو كل عام.