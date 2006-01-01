البيان الإماراتية: الذكاء الاصطناعي محور أساسي لصناعة مستقبل الدول والشعوب

تحدثت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الخميس، عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تعد محوراً أساسياً لصناعة مستقبل الدول والشعوب حول العالم، وعنصراً رئيساً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وأشارت في افتتاحيتها تحت عنوان "مكانة اقتصادية قوية" إلى أن الإمارات تعد من الدول السباقة عالمياً في تعزيز دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المستقبل فهو ركيزة لاستراتيجياتها المستقبلية وخططها التنموية للخمسين عاماً المقبلة وأداة حيوية لتطوير العمل في كل المجالات المرتبطة بحياة الناس.

وأضافت أن الإمارات تزخر بالعديد من المبادرات المتعلقة بصقل المواهب ودعمها ورعايتها والبحث عنها وتشجيعها في سن مبكرة، حيث تهدف الاستراتيجية الإماراتية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن إصرار الإمارات على تطوير المواهب الرقمية وتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف الأساسية، وإشراكهم في تطوير أفضل الحلول للتحديات، يأتي من خلال الإيمان بأن الشباب هم العامل الأساسي لصنع الحاضر والاستعداد للمستقبل وبناء مكانة اقتصادية قوية بين دول العالم.