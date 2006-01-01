الصحة المغربية: 2064 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2064 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و244 ألفا و892 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 12849 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و68 ألفا و467 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و165 حالة، كما تم تسجيل 2886 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و212 ألفا و252 حالة.