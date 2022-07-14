صلاح يحتفل مع الجماهير في سنغافورة

شارك نادي ليفربول الإنجليزي أحدث إطلالة لنجمه محمد صلاح مع الجماهير خلال جولة الفريق الأسيوية استعدادا للموسم الجديد 2022/2023.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لصلاح أثناء التقاطه سيلفي مع الجماهير في سنغافورة، معلقًا عليها:" محمد صلاح سنغافورة سيلفي".

ويتواجد صلاح، الذي جدد عقده مؤخرًا مع ليفربول حتى 2025 براتب يصل لقرابة 400 ألف جنيه إسترليني كأعلى راتب في تاريخ النادي، مع الريدز ضمن الرحلة التحضيرية للموسم الجديد 2020/2023 في آسيا والتي تضمنت تايلاند وسنغافورة.

وخسر ليفربول مباراته الأولى ضمن جولته التحضيرية أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، في كأس بانكوك بتايلاند، ومن المقرر أن يقابل كريستال بالاس، غدًا الجمعة، في سنغافورة.