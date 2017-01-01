الحزب الشيوعي الروسي يدعو بلاده إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بـ«الجنس الثالث»

دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت ب"الجنس الثالث"، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب.

وقال رئيس الحزب سيرجي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك"الروسية: "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى "الجنس الثالث"، مضيفًا : "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".

يذكر أنه في وقت سابق، أفادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.