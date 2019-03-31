عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية: الإخوان يشوهون الحوار الوطني بعد استبعادهم منه

استنكر الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول منح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني 20 ألف جنيه بدل حضور جلسات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر شاشة "etc”، أن هناك محاولات من ضعاف النفوس للتأثير على نفوس المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "الجمهور العام لا يصدق هذه الشائعة لأنهم يعلمون جيدًا أنه لا توجد مكافأت لأعضاء مجلس الأمناء للحوار الوطني".



ووصف ما قيل في بعض التغريدات بالخروج عن آداب الحوار واحترام الأخر على غرار "الخطاب الإخواني" الذي يتاجر بالدين ويصف أي شخص لا ينتمي لهذه الجماعة بالخروج عن تعاليم الإسلام.



وتابع: "هناك محاولات من الإخوان لتشويه صور أي رجل وطني، خاصة بعد استبعادهم من الحوار الوطني".