محافظ كالينينجراد الروسية: توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءا كبيرا من القيود المفروضة على المنطقة

أعلن محافظ مقاطعة كالينينجراد الروسية، أنطون أليخانوف، أن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت جزءاً كبيرًا من القيود المفروضة على المنطقة من قبل ليتوانيا.

وقال أليخانوف في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" اليوم الخميس: "إن توصيات المفوضية الأوروبية أزالت قدرًا كبيرًا من القيود المفروضة على العبور إلى كالينينجراد بنسبة أكبر من 80%".

وأضاف: "هذا انتصار لدبلوماسيتنا لأن أكثر من 80% من القيود، التي فُرضت على نقل البضائع إلى المنطقة، تم رفعها بالفعل".

وكانت المفوضية الأوروبية مؤخرا أوصت برفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات، التي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية، مع وجود مراقبة مناسبة بحيث لايسمح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.