طوكيو ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى

رفعت العاصمة اليابانية طوكيو مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى في ظل ارتفاع حالات الاصابة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي تم اتخاذه اليوم الخميس خلال اجتماع للخبراء، رفع مستوى التحذير بالنسبة لنظام الرعاية الصحية ليصل لأعلى ثاني مستوى من ضمن أربع مستويات.

وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 16 ألفا و878 حالة إصابة بالفيروس، مقارنة بـ3546 حالة في الأول من يوليو الجاري.

كما ترتفع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، على الرغم من أن حالات الإصابة الحادة مازالت منخفضة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فومي كيشيدا مؤتمرا صحفيا اليوم، حيث من المتوقع أن يتحدث بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا.