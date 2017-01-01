مسؤول: كوريا الجنوبية تتعامل بشكل نشط مع السلوك الجماعي في السوق المالية

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تخطط كوريا الجنوبية للتصدي بنشاط للسلوك الجماعي في السوق المالية مع تزايد تقلبات السوق وسط حملات تشديد السياسة النقدية في الداخل والخارج ، حسبما قال مسؤول حكومي بارز اليوم الخميس.

وتخطط الحكومة لتكثيف مراقبتها للسوق، حيث استجابت السوق المالية في البلاد "بحساسية" للمخاوف بشأن ارتفاع التضخم ومخاوف الركود العالمي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن النائب الأول لوزير المالية بانج كي سون.

وقال بانج في اجتماع بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي: "تخطط الحكومة للتعامل بنشاط مع التحركات المفرطة من جانب واحد في السوق المالية وستنظر في اتخاذ خطوات طوارئ إضافية (لتحقيق الاستقرار في السوق) إذا لزم الأمر".

وشهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تقلبات عالية في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياط الاتحادي القوي لأسعار الفائدة إلى تسريع الانكماش الاقتصادي الأمريكي.

وفيما يتعلق برفع بنك كوريا المركزي الأخير لأسعار الفائدة بمقدار 5ر0 نقطة مئوية، قال بانج إن القرار يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.