الرئاسي الليبي يبحث مع أعضاء لجنة الستين أزمة الدستور

بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع عدد من أعضاء لجنة الستين الليبية الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، لدفع العملية السياسية، والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها "اللافي"، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي الى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.