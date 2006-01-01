دويتشه تيليكوم تعتزم بيع حصة رئيسية في شركة أبراج الاتصالات

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أعلنت مجموعة الاتصالات الألمانية العملاقة دويتشه تيليكوم اليوم الخميس اعتزامها بيع حصة الأغلبية في شركة أبراج اتصالات الهاتف المحمول التابعة لها.

ووافقت الشركة على بيع 51% من أسهم شركة جي.دي تاورز التي تدير أبراج الاتصالات التابعة للمجموعة الألمانية في ألمانيا والنمسا إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم) ديجيتال بريدج وبروكفيلد مقابل 17.5 مليار يورو (17.53 مليار دولار) نقدا وبدون احتساب الديون.

وفي الوقت نفسه، ستحتفظ دويتشه تيليكوم بحصة قدرها 49% في جي.دي تاورز مع حماية كبيرة لحقوق الأقلية.

وأشارت دويتشه تيليكوم إلى اعتزامها استخدام 10.7 مليار يورو من حصيلة النقد من الصفقة لخفض مديونية دويتشه تيليكوم جروم وتسريع وتيرة زيادة حصتها في تي.موبايل أمريكا للهواتف المحمولة إلى 50.1%.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة الأجهزة التنظيمية المعنية. ومن المتوقع اتمامها بنهاية 2022.