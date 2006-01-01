العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية

وقع العراق، اليوم الخميس، مع إيران مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير البيئة جاسم الفلاحي وقع مع نظيره الإيراني علي سلاجقة مذكرة تفاهم لمواجهة الغبار والعواصف الترابية.

وكانت وزارة الخارجية، كشفت عن مساعي لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية، فضلا عن بحث مسألة التغيرات المناخية التي تعكس مخاطر تتصل بالمياه والتصحر والعواصف الغبارية وما يلقيه ذلك من تبعات على الهجرة السكانية والأمن داخل البلدان.