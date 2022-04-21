مالي تعلق تناوب قوات الأمم المتحدة في البلاد

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أمرت القيادة العسكرية في مالي بوقف مؤقت لكل عمليات تناوب قوات الأمم المتحدة، وذلك بعد مرور أيام على القبض على 49 جنديا من كوت ديفوار كانوا يساندون مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وينطبق التعليق على كل الأفراد العسكريين وعناصر الشرطة في القوة التابعة للأمم المتحدة البالغ قوامها 13ألف عنصر حتى إشعار آخر، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ،ألقت مالي القبض على الجنود الإيفواريين، ووصفتهم بأنهم مرتزقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية .

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة وحكومة كوت ديفوار إن القوات وصلت إلى مالي لتقديم الدعم اللوجيستي والأمني وفقا لعقد مبرم في عام 2019.