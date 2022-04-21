 مالي تعلق تناوب قوات الأمم المتحدة في البلاد - بوابة الشروق
الجمعة 15 يوليه 2022 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

مالي تعلق تناوب قوات الأمم المتحدة في البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:08 م

أمرت القيادة العسكرية في مالي بوقف مؤقت لكل عمليات تناوب قوات الأمم المتحدة، وذلك بعد مرور أيام على القبض على 49 جنديا من كوت ديفوار كانوا يساندون مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وينطبق التعليق على كل الأفراد العسكريين وعناصر الشرطة في القوة التابعة للأمم المتحدة البالغ قوامها 13ألف عنصر حتى إشعار آخر، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ،ألقت مالي القبض على الجنود الإيفواريين، ووصفتهم بأنهم مرتزقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية .

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة وحكومة كوت ديفوار إن القوات وصلت إلى مالي لتقديم الدعم اللوجيستي والأمني وفقا لعقد مبرم في عام 2019.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك