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الجزائر تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:30 م
سجلت الجزائر، اليوم، ارتفاعا نسبيا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالي 28 إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم الخميس - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٦ ألفا و٣٥٦ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٧٤٧ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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