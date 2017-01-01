إدانة مهندس برمجيات سابق بـ«CIA» بأكبر سرقة معلومات سرية في تاريخ الوكالة

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أفادت شبكة "ABCNEWS" الأمريكية، بإدانة مهندس برمجيات سابق في وكالة المخابرات المركزية بتهم فيدرالية بالتسبب في أكبر سرقة لمعلومات سرية في تاريخ الوكالة.

وقال المتهم جوشوا شولت الذي اختار الدفاع عن نفسه في إعادة محاكمته في نيويورك، للمحلفين في المرافعات الختامية، إن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي جعلوا منه "كبش فداء".

ولم يتفاعل شولت بشكل واضح عندما أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي إم فورمان حكم الإدانة في تسع تهم.

ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي لأن شولت لا يزال ينتظر المحاكمة حول حيازة مواد إباحية للأطفال، فيما دفع بأنه غير مذنب في هذه التهم.

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