فولفسبورج يقترب من التعاقد مع السويدي سفانبرج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم الخميس، اقترابه من التعاقد مع السويدي ماتياس سفانبرج، لاعب وسط فريق بولونيا الإيطالي.

وصرح كلاوديو فينوشي، رئيس نادي بولونيا، للصحفيين بأن صفقة الانتقال أصبحت على مشارف الإتمام، فيما قال نيكو كوفاتش، مدرب فولفسبورج إن التعاقد يجب أن يتم "في غضون الأيام المقبلة".

لم يخضع سفانبرج بعد للفحص الطبي الإلزامي قبل إكمال انتقاله للنادي المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا)، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن أندية أخرى من إيطاليا وإنجلترا أبدت اهتمامها بالتعاقد معه أيضا.

وانضم سفانبرج، الذي شارك في 21 مباراة دولية، إلى فريق بولونيا في عام 2018، ومن المنتظر أن يحل في صفوف فولفسبورج محل النمساوي زيفر شلاجر، الذي رحل عن الفريق الألماني من أجل الانضمام لفريق لايبزج، المنافس أيضا في بوندسليجا.

وأكد كوفيتش أن سفانبرج "هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه. لديه الطموحات التي نحتاجها هنا. لهذا السبب قررنا التعاقد معه".