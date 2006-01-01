فرنسا تحتفل بيوم الباستيل بهدف إظهار الوحدة وسط الأزمات

تحتفل فرنسا بيوم الباستيل بالعرض العسكري التقليدي في شارع الشانزليزيه في باريس، تحت شعار "شارك الشعلة"، الذي يهدف إلى استحضار المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية والدعوة إلى الوحدة في مواجهة الأزمات الحالية.

ووفقا للإليزيه، يهدف الشعار أيضا إلى إظهار كيفية استجابة فرنسا بسرعة تضامنا مع التحديات العالمية الحالية، مثل جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.

ودُعي أيضا ضباط عسكريون من دول شرق أوروبا كمشاركين خاصين.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 6300 عسكري وعضو في الأجهزة الأمنية في العرض الذي سيقام اليوم الخميس سيرا على الأقدام وبالطائرات وفي عربات وعلى ظهور الخيل.

وسيفتتح العرض جنود ضيوف من دول البلطيق وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وفي العطلة الوطنية ، والمعروفة أيضا باسم اليوم الوطني الفرنسي ، تحيي البلاد ذكرى اقتحام الباستيل في عام 1789 ، والذي ينظر إليه على أنه البداية الرمزية للثورة الفرنسية.