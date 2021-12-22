وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ جولة عبر ألمانيا لوضع استراتيجية للأمن الوطني

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولة عبر ألمانيا تستمر عدة أيام من أجل جمع معلومات من أجل وضع استراتيجية للأمن الوطني.

وقالت بيربوك اليوم الخميس في مستهل جولتها بمدينة روستوك بشمال ألمانيا إنه يجب ألا يتعلق الأمر بشكل عام بأمن ألمانيا وأوروبا فحسب، ولكن يجب أن يتعلق بشكل ملموس بالشعور بالأمن لدى كل فرد، وقالت: "إننا نعلم أن الأمن يعني دائما شيئا شخصيا للغاية".

وأكدت الوزيرة الألمانية أنه لهذا السبب يجب أن تكون جولتها "جولة استماع"، وأشارت إلى أنه من المهم بالنسبة لها تسجيل مخاوف جيل الشباب بصفة خاصة في الاستراتيجية الجديدة.

وفي مدينة روستوك، تم إطلاع بيربوك في معهد "فراونهوفر" لمعالجة الرسوم البيانية على أبعاد التلوث البحري الناجم عن ذخائر حقبة الحروب العالمية وكذلك على عملية انتشال هذه الذخائر.

يشار إلى أنه لا يزال هناك 6ر1 مليون طن من الذخائر في المياه الألمانية في بحر الشمال والشرق، بحسب التقديرات.