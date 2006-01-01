«أوبر» تواجه ادعاءات بالاعتداء الجنسي من 500 امرأة في الولايات المتحدة

تواجه شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي دعوى قضائية جماعية من أكثر من 500 امرأة في الولايات المتحدة تزعم أنهن تعرضن لاعتداء جنسي أو سلوك عنيف من قبل السائقين.

واتهمت المدعيات الشركة بالفشل في معالجة القضية لسنوات، على الرغم من إبلاغها بحجم المشكلة منذ عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك العديد من حالات الاعتداء على الراكبات، بدءا من التحرش إلى الاختطاف والاغتصاب، وفقا لـ "سلاتر سلاتر شولمان"، وهو مكتب المحاماة الأمريكي الذي يمثل حوالي 550 عميلة لأوبر. وقالت الشركة أيضا إنها تحقق في 150 حالة أخرى على الأقل عندما أعلنت عن الدعوى الجماعية يوم الأربعاء.

وقالت أوبر ردا على طلب للتعليق من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لا تعلق على التقاضي المعلق، على الرغم من أنها أكدت أن الدعوى الجماعية قائمة منذ فبراير الماضي.

ونشرت أوبر مؤخرا نتائج تحقيقها الخاص في المشكلة ، والذي بموجبه كانت هناك تقارير عن ثلاثة آلاف و824 حالة اعتداء جنسيا من قبل السائقين في عامي 2019 و 2020 وحدهما.

وواجهت الشركة دعاوى قضائية في الماضي. وفي عام 2018، قامت أوبر بتسوية خارج المحكمة مع امرأتين.

وأكدت الشركة أنها تأخذ المشكلة على محمل الجد وتتخذ إجراءات للتصدي لها.