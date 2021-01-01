سنغافورة تتوقع وصول ما بين 4 إلى 6 ملايين زائر خلال عام 2022

قال مجلس السياحة السنغافوري في بيان تم إرساله اليوم الخميس عبر البريد الإلكتروني، إن سنغافورة تتوقع أن تستقبل ما يتراوح بين 4 و6 ملايين زائر خلال عام 2022، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت سنغافورة سجلت خلال النصف الأول من العام وصول 1.5 مليون زائر، بما يساوي زيادة نسبتها نحو 12 ضعفا بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

جدير بالذكر أن عائدات السياحة خلال الربع الأول من العام سجلت زيادة نسبتها 213% على أساس سنوي، بواقع 1.3 مليار دولار سنغافوري.

ومن المنتظر أن تواجه تدفقات السياحة بعض الصعوبات خلال باقي العام بسبب البيئة السياسية والاقتصادية العالمية المتقلبة، بالإضافة إلى الوضع الصحي المتغير، بحسب ما قاله مجلس السياحة السنغافوري.