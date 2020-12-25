اندلاع 11 من حرائق الغابات الكبيرة في مناطق مختلفة بالبرتغال اليوم

ذكرت هيئة الطوارئ والحماية المدنية الوطنية في البرتغال، أن 11 من حرائق الغابات الكبيرة، مشتعلة اليوم الخميس بمناطق مختلفة في البلاد.



ويشارك 1900 من رجال الطوارئ حاليا في مكافحة الحرائق، التي تعد أكثرها إثارة للقلق في أفيرو بشمال البلاد، وليريا في وسط البلاد، وسيتوبال على بعد 50 كيلومترا جنوب لشبونة وفارو في الجنوب.



ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا اليوم الخميس، أن مستوى التأهب - الذي كان قد تم رفعه إلى "حالة طوارئ" من المستوى الثالث يوم الاثنين الماضي - سيظل مرفوعا حتى يوم الأحد المقبل.



ويشار إلى أن البلاد تعاني من موجة حارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.



وقد أصيب ما لا يقل عن 130 شخصا في الحرائق، ووصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.