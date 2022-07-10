راينميتال تتوقع بيع أكثر من 100 مدرعة «بوما» للجيش الألماني

تتوقع شركة راينميتال الألمانية للسلاح بيع أكثر من 100 قطعة من ناقلات الجند المدرعة طراز "بوما" للجيش الألماني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أرمين بابرجر اليوم الخميس:" تم اتخاذ القرار أمس داخل الوزارة بأنه سيتم، بكل تأكيد، طلب 111 مدرعة بوما"، وأضاف أن "مفاوضات التعاقد ستبدأ الأسبوع المقبل". وتوقع إبرام عقد نهائي في سبتمبر المقبل.

يذكر أن "بوما" واحدة من المركبات الرئيسية التي يتم تصنيعها في الشركة التي تنتج التكنولوجيا العسكرية في منطقة لونيبورجر هايده بولاية سكسونيا السفلى.

ولم يصدر تأكيد من وزارة الدفاع الألمانية بشأن عدد محدد للمركبات التي سيتم طلبها، وقالت متحدثة إنه تقرر فقط بوجه عام شراء نسخ إضافية من هذه المدرعة، ولفتت إلى أمر داخلي صادر من وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت والمفتش العام للجيش (رئيس الأركان) اربهارد تسورن بإدخال تعديلات على القوات البرية، " وفي هذا السياق صدر قرار بخصوص نظام الأسلحة بوما، لكن من غير الممكن قول شيء حاليا عن عدد القطع، فهذا الأمر يتحدد فقط عندما تتحدد بنية القوات المسلحة".

يذكر أن ألمانيا قررت زيادة نفقاتها على تحديث الجيش بشكل هائل خلال السنوات المقبلة وذلك بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وكانت راينميتال تعتزم بالأساس بيع أكثر من 111 قطعة من مدرعات بوما إلى وزارة الدفاع غير أن الشركة أصبحت تتوقع إبرام المزيد من الصفقات الأخرى في المستقبل القريب وذلك نظرا لحرج الوضع الأمني الدولي.