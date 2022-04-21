روسيا تلغي تصاريح شركات صيانة الطائرات في التشيك وبلغاريا لدعمهم النظام الأوكراني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا ألغت تراخيص شركات صيانة الطائرات في التشيك وبلغاريا، الخاصة بإصلاح مروحيات (ميل).



وقالت زاخاروفا - في تصريح نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - إن "عددا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي تواصل توفير المعدات العسكرية لنظام كييف ويخططون لإصلاح تلك المعدات في المؤسسات الصناعية في أوروبا الشرقية. وردًا على ذلك، قررت روسيا تعليق تراخيص شركات صيانة الطائرات في التشيك وبلغاريا".



وأضافت أن "توفير الدعم الهندسي لإصلاح المروحيات من طراز ميل وخدمات الاشتراك في الأنظمة والإصلاحات التشغيلية وتوفير الوثائق وتوريد قطع الغيار والمكونات سيتوقف بالتالي".



ولفتت إلى أن "مثل هذه الشركات ستفقد الحق في تقديم الصيانة الفنية والإصلاحات للمروحيات الروسية الصنع. وفي هذا السياق، تخلي روسيا نفسها من مسؤولية التشغيل الآمن للمروحيات التي تم إصلاحها من قبل هذه الشركات".