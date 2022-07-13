تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد فشل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في فتح قارورة مياه، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في تل أبيب.
وظهر «جانتس»، وهو يحاول فتح قارورة المياه في بادئ الأمر بيده، وعندما لم يتمكن من الأمر، وضعها في فمه محاولة منه لفتحها باستخدام أسنانه.
وبحسب شبكة «CNN»، سلّط نشطاء الضوء على الطريقة التي صافح فيها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو بكف مفتوح مقارنة بأسلوب مصافحة الرئيس الأمريكي ليائير لابيد ونفتالي بينيت بكف مغلق «قبضة».
ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس إسحق هرتسوج، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.
وسيقضي بايدن يومين في القدس المحتلة لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.
وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء الجمعة.