تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد فشل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في فتح قارورة مياه، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في تل أبيب.

وظهر «جانتس»، وهو يحاول فتح قارورة المياه في بادئ الأمر بيده، وعندما لم يتمكن من الأمر، وضعها في فمه محاولة منه لفتحها باستخدام أسنانه.

وبحسب شبكة «CNN»، سلّط نشطاء الضوء على الطريقة التي صافح فيها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو بكف مفتوح مقارنة بأسلوب مصافحة الرئيس الأمريكي ليائير لابيد ونفتالي بينيت بكف مغلق «قبضة».

بايدن ونتنياهو "سرقوك الانظار" من يائير لبيد

لتبدو كانها حملة انتخابية للاستهلاك المحلي



العجوز صهيوني ويعرف جيدا من هو الزعيم المفضل لدي اليهودي ..ولكنه رافض لاي اتفاق مع ايران.



لذلك ادارة بايدن تعجل بعودة احياء الاتفاق النووي مع طهران بوجود يائير لبيد .. قبل عودة نتنياهو pic.twitter.com/hm5sbqmiIS — Tom (@Egyptiancat2020) July 13, 2022

ووصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس إسحق هرتسوج، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.

وسيقضي بايدن يومين في القدس المحتلة لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.

وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء الجمعة.