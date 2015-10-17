السويد: الحكم على مواطن إيراني بالسجن المؤبد لتورطه في عمليات إعدام جماعي

تم الحكم على مواطن إيراني بالسجن المؤبد في السويد، بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين في بلاده قبل أكثر من 30 عاما.



وأصدرت محكمة ستوكهولم الجزئية الحكم اليوم الخميس، لتنحاز بذلك إلى الادعاء الذي قال إن المتهم شارك مع آخرين في عمليات قتل اعتبرت أنها جرائم خطيرة تم ارتكابها ضد القانون الدولي، بالإضافة إلى كونها جرائم قتل.



ومن جانبه، نفى الرجل 61 عاما، الاتهامات، إلا أن عشرات الشهود أكدوا تورطه في الجرائم.



ومن المتوقع أن يؤدي صدور الحكم إلى إشعال التوترات بين ستوكهولم وطهران.



ووقعت عمليات القتل في يوليو وأغسطس من عام 1988 بسجن "جوهاردشت".



وأشارت المحكمة إلى إعدام "عدد كبير" من الأشخاص.



وكان المتهم، المعروف باسم حميد إن، مساعدا لنائب المدعي العام في السجن، وقد ساعد في توصيل السجناء إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام.



وتم إلقاء القبض على المتهم في أواخر عام 2019، بعد وصوله إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم.