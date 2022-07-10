مسؤولو وزارة المالية الروسية سيحضرون اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا

أعلنت وزارة المالية الروسية في تصريحات عبر البريد الإلكتروني، أن وفد وزارة المالية الروسية سوف يشارك شخصيا في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي سيعقد في إندونيسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزارة لم تكشف بالتحديد شخصيات من سيمثلون روسيا في الاجتماع.

وكانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد صرحت في وقت سابق بأن مسؤولي الحكومة الروسية" ليس لهم مكان" في الاجتماعات المقبلة لكبار المسؤولين الماليين من الاقتصاديات البارزة في العالم في بالي بإندونيسيا.

ونقلت بلومبرج عن يلين قولها للصحفيين عند مناقشة حرب روسيا في أوكرانيا" تصرفات روسيا ليست تصرفات حكومة تلتزم بالأعراف والقوانين الدولية، وليس لممثلي نظام بوتين مكان في هذا المنتدى".