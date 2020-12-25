الرئيس الألماني: إعادة الإعمار في المنطقة المتضررة من الفيضانات ستستغرق أعواما

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بأن إعادة الإعمار في منطقة أرتال المتضررة من الفيضانات سوف تستغرق أعواما طويلة.

وقال شتاينماير اليوم الخميس خلال زيارته للمنطقة إن أعمال البناء قد تكون موضوعا خلال الأعوام القادمة أيضا.

وتابع الرئيس الألماني خلال وجوده في أحد المصانع المعاد بناؤها بالمنطقة: "تغير المناخ وصل إلينا"، لافتا إلى أن ذلك يظهر أيضا هذه الأيام من جديد في احتراق الغابات وانخفاض مستويات المياه الجوفية.

وأضاف شتاينماير أنه يجري العمل على تحسين الحماية من الكوارث والتأهب لها، وأكد بالنظر إلى ضحايا الفيضانات: "لم ننس الناس".

زار الرئيس الألماني اليوم منطقة آرتال بغرب ألمانيا بعد مرور عام على كارثة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة هناك، وتحدث شتاينماير خلال زيارته للمنطقة ترافقه مالو دراير، رئيسة الحكومة المحلية لولاية راينلاند-بفالتس، مع مساعدين وساسة محليين هناك.

وزار الرئيس الألماني مصنعا للنبيذ وورشة نجارة في بلدة درناو التي تضررت بشكل شديد من الفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس.

ويعتزم شتاينماير مواصلة السفر إلى بلده أويزكيرشن بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا من أجل المشاركة في حفل تأبين لضحايا الفيضانات هناك.

يذكر أن 134 شخصا على الأقل لقوا حتفهم قبل عام إثر كارثة الفيضانات في منطقة آرتال، التي تقع في ولايتي راينلاند-بفالتس وشمال الراين-فيستفاليا، كما تدمرت آلاف المنازل في المنطقة. وتعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس الألماني لمنطقة آرتال بعد كارثة الفيضانات في يوليو عام 2021.