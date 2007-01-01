محافظ أسيوط يوافق على إعلان مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على الإعلان عن مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2022/2023، مؤكدًا أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسئولي التعليم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه وافق على أحقية من لهم قرار في وظيفة أدنى للتقدم للوظيفة الأعلى الشاغرة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اختبارات لجميع المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضح أن اللجنة المسؤولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2022/2023 لاختيار قيادات وظائف (مدير إدارة تعليمية - وكيل إدارة تعليمية – موجه عام – موجه أول – موجه – قيادة مدرسية أولى وثانية) لجميع مراحل ونوعيات التعليم.

جاء وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف.

وأكد أن الاختبارات ستراعى قياس المهارات الفردية والجماعية، ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن المسابقة تشمل فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية وقيادة مدرسية أولى وثانية وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة، وقيادة مدرسية أولى وثانية)، و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه ).

ولفت إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة سيقومون بتقييم المرشحين لشغل الوظائف وفقا للمعايير المكلفين بتقييمها على أن يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة غياب أحد الأعضاء يتم إسناد تقييم العضو والمعيار المكلف به لرئيس اللجنة ويتم إعلان نتيجة المسابقة لكل وظيفة وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 والقانون 16 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية وتقوم الإدارة التعليمية أو التوجيه الفني المختص بتوزيع الأعداد المطلوبة التي تم اختيارها وفقا للاحتياج والكفاءة الفنية بما يحقق الصالح العام.

وتابع: ويتم النقل والندب بين شاغلي هذه الوظائف وفقا لحاجة وصالح العمل وفي حالة اجتياز أحد المرشحين للمقابلة هذا العام أمام اللجنة ممن صدرت لهم قرارات سابقة في وظائف قيادية إشرافية ولم تنته مدة شغلها يتم سحب قراراتهم من القرار السابق اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار الجديد من السلطة المختصة حرصا على سير العملية التعليمية وللصالح العام.