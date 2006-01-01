رئيس الحكومة الليبية: تعزيز العلاقات مع الحلفاء ضمن خارطة الطريق للنهوض بالبلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنّ تعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين يُعدّ من ضمن أهم النقاط التي تطرحها خارطة الطريق نحو التعافي التي وضعتها للنهوض بليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، قال باشاغا في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر إن مشاركته في جلسة البرلمان البريطاني أمس لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

وأضاف: "لقد حاربت المملكة المتحدة وليبيا جنبًا إلى جنب ضد داعش في ليبيا، وقد اجتمعت بلجنة البرلمان البريطاني للشؤون الخارجية لاستعراض خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها، وتسليط الضوء على تضحياتنا من أجل تحقيق الأمن".

وكان باشا غا ألقى كلمة خلال مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية الثلاثاء الماضي بعنوان "أمن ليبيا والسياسة الخارجية وخارطة الطريق نحو التعافي".

وأعرب رئيس الحكومة المكلفة الليبية من قبل مجلس النواب في كلمته عن تطلعه لدعم بريطانيا لحكومته وقيامها «بدور متميز» في هذا الشأن والعمل معها لبناء علاقات «أقوى بين ليبيا والمملكة المتحدة»، محذرا من خطورة الوضع الراهن في ليبيا على أوروبا.