رافينيا: أتمنى السير على نهج رونالدينيو ونيمار في برشلونة

أكد الجناح البرازيلي الدولي رافينيا أنه يتطلع للسير على نهج مواطنيه رونالدينيو ونيمار في حفر أسمه في تاريخ برشلونة الإسباني.

وأكد برشلونة أنه توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد الإنجليزي لضم رافينيا ، بشرط تجاوز الجناح البرازيلي للكشف الطبي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 67 مليون يورو.

وقال رافينيا لتليفزيون برشلونة "لقد رأيت رونالدينيو يأتي إلى هنا ويحقق الكثير وكذلك فعل نيمار".

وأضاف "بالنسبة لي كبرازيلي فإن القدوم إلى هنا بمثابة شرف، أتمنى أن أصل إلى الأهداف نفسها التي حققها هذا الثنائي".

وأشار رافينيا "هذا الحلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لأصدقائي وعائلتي".

وأكد "لقد شاهدوني وأنا ألعب منذ أن كنت طفلا، كانوا يعرفون أنه حلم بالنسبة لي أن أتي إلى هنا، كل ما يمكنني فعله في الوقت الحالي هو بذل أقصى ما لدي ومحاولة مساعدة برشلونة على الاحتفاظ بمكانته المعهودة".