الدنمارك تخسر قضية تصدير جبن «فيتا» في محكمة العدل الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، السماح للدنمارك بتصدير جبنة"فيتا" في قضية أحالتها إليها المفوضية الأوروبية ودعمتها اليونان.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان: "لم تف الدنمارك بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم وقفها تسمية الأجبان التي تعتزم تصديرها إلى دول ثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي) باسم (فيتا)".

ورفضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي الدفاع القانوني للدنمارك من أجل السماح لمصنعي الأجبان في البلاد ببيع منتج يسمى "فيتا" خارج التكتل.

يشار إلى أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، لا يمكن بيع الجبن تحت مسمى "فيتا" إلا الجبن اليوناني المنشأ.

ورفعت المفوضية الأوروبية، بدعم من اليونان وقبرص، الدعوى القضائية ضد الدنمارك لدى محكمة العدل الأوروبية للاعتراض على هذه الممارسة.