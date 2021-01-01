الحكومة الإسبانية تناقش مع البنوك فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة الأسبوع المقبل

تعتزم الحكومة الإسبانية عقد لقاء مع البنوك المحلية الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل فرض ضرائب جديدة على الأرباح غير المتوقعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو قالت في حوار اليوم الخميس مع إذاعة " ار ان إي"، إن الضرائب الجديدة سوف تستهدف" الأرباح الاستثنائية"، من عام 2022.

وكانت البنوك الإسبانية قد خسرت المليارات بالقيمة السوقية منذ أن أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 12 يوليو الجاري عن فرض ضريبة على المؤسسات المالية، ضمن محاولات حكومته جمع الأموال لتمويل البرامج الاجتماعية.

ولم تقدم الحكومة المزيد من التفاصيل بشأن كيفية عمل الضريبة، غير أنها تسعى لجمع 1.5 مليار يورو (1.5 مليار دولار) سنويا على مدار عامين.