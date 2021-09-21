القوات العراقية تضبط مركبة محملة بأسلحة شمالي البلاد

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، ضبط مركبة محملة بالأسلحة قادمة من نينوى في كمين شمالي العراق.



وذكر بيان للعمليات المشتركة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر شعبة الاستخبارات والأمن بالتعاون مع مكافحة ارهاب سنجار وأقسام أخرى أفادت بوجود مركبة قادمة من محافظة نينوى بأتجاه سنوني تحمل أسلحة".



وأوضح، أنه "تم نصب كمين محكم وضبط المركبة وإلقاء القبض على صاحب المركبة"، مبينا، أن "المركبة تحمل 11 قذيفة هاون عيار٨٢ ملم، و 73 قذيفة هاون عيار ٨١ ملم، بالاضافة إلى 320 ذخيرة مختلفة، و25 قطعة سلاح مختلفة".